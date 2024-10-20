Intel могла опередить AMD с x86−64, но сделала ставку на Itanium и затормозила

Опубликовано 20 октября 2024, 17:221 мин.
Intel могла опередить AMD с x86−64, но сделала ставку на Itanium и затормозилаК сожалению
Согласно сообщению инженера AMD Фила Парка в X (бывший Twitter), Intel могла обогнать AMD с архитектурой x86−64, но внутренние решения и ставка на процессоры Itanium задержали этот шаг.
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Эта информация впервые была раскрыта бывшим инженером Intel Робертом Колвеллом на Quora. Колвелл, архитектор Pentium Pro, объяснил, что руководство Intel отказалось от реализации 64-битных функций в x86, опасаясь, что это подорвет успех Itanium, предназначенного для рынка 64-битных процессоров.
Колвеллу даже угрожали увольнением за его поддержку x86−64, что заставило его оставить основу архитектуры, но отключить её функциональность. Когда Itanium потерпел неудачу, а AMD разработала x86−64, Intel всё же активировала эту технологию, чтобы конкурировать, но было поздно.
Источник:Tom’sHardware
Автор:Максим Многословный
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