Intel могла опередить AMD с x86−64, но сделала ставку на Itanium и затормозила

Эта информация впервые была раскрыта бывшим инженером Intel Робертом Колвеллом на Quora. Колвелл, архитектор Pentium Pro, объяснил, что руководство Intel отказалось от реализации 64-битных функций в x86, опасаясь, что это подорвет успех Itanium, предназначенного для рынка 64-битных процессоров.

Колвеллу даже угрожали увольнением за его поддержку x86−64, что заставило его оставить основу архитектуры, но отключить её функциональность. Когда Itanium потерпел неудачу, а AMD разработала x86−64, Intel всё же активировала эту технологию, чтобы конкурировать, но было поздно.