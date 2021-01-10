Intel может отдать производство части чипов тайваньцам

Тем не менее, Intel пока не до конца готова пойти на такой шаг. Компания всё ещё намерена улучшить собственные производственные возможности. Сейчас процесс создания чипов Intel откладывается, и это заставило производителя рассмотреть идею аутсорсинга.

Окончательное решение по вопросу компания ещё не приняла. Сообщается, что чипы или другие компоненты, которые Intel будет покупать у TSMC, не поступят на рынок до 2023 года.

Источники говорят, что TSMC готовится предоставить Intel возможности производства чипов по 4-нм техпроцессу.

Стоит отметить, что в 2018 году Intel уже передавала на аутсорсинг TSMC производство части 14-нм чипов из-за высокого спроса и внутренних проблем. То есть для компании такое не в новинку.