Intel может выпустить процессор с 528 (!) ядрами

17:05, 21 января 2023
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Intel может выпустить процессор с 528 (!) ядрамиЭто будет разгром AMD
В сети появились новые слухи о грядущих серверных процессорах Intel Xeon. Утверждается, что в одном из них будет 528 ядра.
Фото: Wccftech
Сообщается, что чипы Sierra Forest Xeon будут содержать не менее 344 ядер — четыре плитки по 86 ядер. Слухи также указывают на вариант с ещё большим количеством ядер — 528. Тут будет 132 ядра на плитку.
Напомним, что у вышедших на рынок Sapphire Rapids насчитывает до 60 ядер, то есть увеличение ожидается значительное.