Intel может выпустить процессор с 528 (!) ядрами

Сообщается, что чипы Sierra Forest Xeon будут содержать не менее 344 ядер — четыре плитки по 86 ядер. Слухи также указывают на вариант с ещё большим количеством ядер — 528. Тут будет 132 ядра на плитку.

Напомним, что у вышедших на рынок Sapphire Rapids насчитывает до 60 ядер, то есть увеличение ожидается значительное.