Intel может задержать выпуск новых процессоров из-за проблем с их энергопотреблением

Ранее журналисты узнали, что Core i9-10900K потребляет 300 Вт, если не больше. По словам источников, Intel попытается решить эту проблему, и потому выпуск новинки задержится на неопределённый срок. СМИ, кстати, ожидали, что процессоры Comet Lake-S компания представит на выставке CES 2020. Но этого не случилось.

Также стало известно, что Intel намеревается наконец начать массовое производство и поставки старших мобильных процессоров Core i7-1068G7, представленных ещё в августе 2019 года.