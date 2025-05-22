Intel на Computex 2025 представила ИИ-ускорители Gaudi 3

Новые GPU Arc Pro B60 и B50, основанные на архитектуре Xe2, предназначены для рабочих станций и задач ИИ-инференса — процесса, при котором ИИ-модель выдаёт результаты на основе обученных данных. Они оснащены ядрами XMX для ускорения ИИ и поддерживают профессиональное ПО.

Ускорители Gaudi 3 теперь доступны в формате PCIe-карт, которые легко интегрируются в серверы, и в стоечных системах, поддерживающих до 64 ускорителей с пропускной способностью памяти 8,2 ТБ. Это делает их подходящими для более масштабных ИИ-задач (обработка больших языковых моделей, например). Intel также запустила AI Assistant Builder — открытую платформу на GitHub, упрощающую разработку ИИ-агентов для локального использования на ПК с процессорами Intel.