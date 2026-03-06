Intel начала подготовку драйверов с открытым исходным кодом для архитектуры Xe3P

Первые изменения уже добавляются в код драйверов. Однако полноценная поддержка появится не сразу — разработчикам потребуется ещё несколько недель, чтобы подготовить базовую часть ПО. Работа ведётся сразу над двумя драйверами: Iris (для OpenGL) и ANV (для Vulkan).

По прогнозам, первые устройства с архитектурой Xe3P могут появиться в 2026 году. Она будет использоваться в разных продуктах Intel. Например, в настольных процессорах Nova Lake и в мобильных чипах Nova Lake-P, где графика Xe3P будет отвечать за обработку изображения, видео и вывод картинки на экран.

Также архитектура Xe3P планируется для мощных ИИ-ускорителей.