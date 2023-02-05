Intel начала продавать RGB-коврики для мыши в стиле своих видеокарт

Коврик имеет размеры 930 x 400 мм и изготовлен из мягкой ткани, предназначенной для мышей с любой чувствительностью и оптикой. Порт USB-C питает RGB-подсветку. Цветовая тема коврика такая же, как у графических процессоров Intel Arc, с сочетанием розового и синего цветов.

В отличие от более традиционных RGB-ковриков, в которых используется твёрдая поверхность вместе с яркой подсветкой RGB по периметру, продукт Intel отличается тем, что использует решение с более мягким рассеянным освещением, а также более мягким тканевым материалом.

К сожалению, коврик для мыши Intel стоит недёшево, его цена составляет 64,77 доллара.