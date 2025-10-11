Intel начала производство самых передовых чипов в США

Опубликовано 11 октября 2025, 19:301 мин.
Intel начала производство самых передовых чипов в СШАС технологией 18A
Intel объявила, что фабрика Fab 52 в Аризоне теперь полностью готова к выпуску процессоров по технологии 18A. Самой современной на сегодняшний день, отмечают СМИ.
Fab 52 стала пятой крупной фабрикой Intel на кампусе Ocotillo в Чандлере и является частью инвестиций компании в размере $ 100 миллиардов на развитие производства в США. Теперь Intel может выпускать чипы с использованием технологий RibbonFET и PowerVia, которые обеспечивают на 15% выше производительность и на 30% большую плотность кристаллов по сравнению с предыдущим узлом.
Конкуренты — TSMC и Samsung — планируют вывести аналогичные решения на американскую территорию только к концу 2026 года. Fab 52 будет обеспечивать массовое производство.
18A в основном ориентирована на внутренние нужды Intel, а для внешних клиентов компания подготовит технологию 14A.