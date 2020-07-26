Intel начала высмеивать процессоры AMD при помощи карикатур

На картинке Intel показана детская комната, в которой «процессор-ребёнок» выслушивает советы одного из своих «родителей». «Мама» говорит, что «чаду» в конце концов нужно будет научиться следовать инструкциям.

Любопытнее всего то, что сами нарисованные процессоры очень напоминают модели AMD Ryzen поколения Matisse. Они состоят из чиплетов, скомпонованных похожим образом. На схожесть указали и подписчики Intel Graphics в Twitter.

Стоит отметить, что на днях акции AMD выросли, а Intel — упали. Всё потому, что последняя компания объявила о задержке выпуска 7-нм процессоров.