Intel начнет поставки квантовых процессоров

Intel начнет поставки квантовых процессоровПервыми их получат университеты
Intel, известная своими процессорами, выходит на арену квантовых вычислений со своим новым чипом под названием Tunnel Falls. Несмотря на то, что это 12-кубитный чип, что ставит его позади конкурентов по количеству кубитов, подход Intel сосредоточен на использовании своего опыта в области кубитов на основе кремния.
Кубиты в Tunnel Falls основаны на квантовых точках, крошечных структурах, используемых для улавливания отдельных электронов и манипулирования ими для хранения квантовой информации.
Intel планирует создать «сообщество», ориентированное на аппаратное обеспечение, наряду с разработчиками программного обеспечения, а такие университеты, как Мэриленд, Рочестер, Висконсин и Национальная лаборатория Сандии, скоро получат процессоры, который поможет исследователям в определении характеристик ошибок и оценке производительности.