Intel начнет поставки квантовых процессоров

Кубиты в Tunnel Falls основаны на квантовых точках, крошечных структурах, используемых для улавливания отдельных электронов и манипулирования ими для хранения квантовой информации.

Intel планирует создать «сообщество», ориентированное на аппаратное обеспечение, наряду с разработчиками программного обеспечения, а такие университеты, как Мэриленд, Рочестер, Висконсин и Национальная лаборатория Сандии, скоро получат процессоры, который поможет исследователям в определении характеристик ошибок и оценке производительности.