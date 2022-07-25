Intel начнёт производить чипы для MediaTek

Соглашение призвано помочь MediaTek создать более сбалансированную и устойчивую цепочку поставок за счёт добавления нового партнёра со значительными производственными мощностями в США и Европе.

MediaTek планирует использовать технологические процессы Intel для производства микросхем, предназначенных для ряда интеллектуальных периферийных устройств. Есть информация, что Intel будет выпускать для тайваньцев микросхемы на основе 16-нм техпроцесса Intel 16, ранее известного как 22FFL (FinFET Low Power). Технология подходит для маломощных чипов.