Intel начнёт скрывать поколение процессоров

СМИ пишут об этом, ссылаясь на уведомление номер 117952-00, которое Intel на днях распространила. Из него стало ясно, что пометки о соответствии процессоров требованиям национальных стандартов будут указываться в руководстве пользователя, а логотип компании на нём будет выглядеть по-новому. Кроме того, на логотипе больше не будет указываться поколение процессора. Нововведение касается большого списка моделей.

Журналисты считают, что отсутствие подписи о поколении, облегчит Intel одновременную продажу моделей двух разных семейств — Comet Lake Refresh и будущего Rocket Lake. Ведь покупателю будет сложнее решиться на приобретение Comet Lake десятого поколения, когда на рынке уже будут процессоры 11-го поколения.