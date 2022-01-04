Intel наконец представила Core i3 и младшие Core i5 нашумевшего поколения Alder Lake

В октябре Intel показала модели от Core i5-12600KF до i9-12900K. Теперь вышло пополнение в семействе. Всего у компании есть 22 новых модели с TDP от 35 Вт до 65 Вт.

Самую старшую модель из новых — Core i9-12900 — компания сравнивает с Core i9-11900. В программах для создания контента разрыв между ними может достигать 55%. В целом, эта модель предлагает 16 ядер (восемь производительных и восемь энергоэффективных), 30 МБ кэш-памяти третьего уровня и 14 МБ второго, частоту до 5,1 ГГц, TDP 65 Вт, есть поддержка DDR5.

Что касается Core i5, то тут мы видим 12-ядерные процессоры с 18 МБ кэш-памяти L3, с частотами до 4,8 ГГц, поддержку DDR4, TDP 65 Вт. У Core i3 насчитывается восемь ядер, 12 МБ кэш-памяти L3, частоты до 4,4 ГГц, TDP 60 Вт. Стоит отметить, что у этих чипов есть только производительные ядра — обошлись без эффективных.

Нельзя не упомянуть, что в линейке есть и новые Pentium GOLD с Celeron. Intel представила и энергоэффективные модели T-серии: