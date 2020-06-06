Intel намекнула журналистам на анонс новых процессоров горшками и лилиями

Журналисты LegitReviews рассказали, что получили от Intel набор из синего горшка и пары луковиц тигровых лилий сорта Tiger's Roar. Название сорта неоднозначно намекает на имя линейки Tiger Lake.

Вместе с принадлежностями для сада журналисты получили листовки. В них написано, что лето приближается так же, как и процессоры Tiger Lake от Intel. Кроме того, компания предложила журналистам вырастить лилии и подарить их друзьям.

Конкретная дата анонса процессоров остаётся неизвестной. Скорее всего, СМИ пока запрещено ею делиться.

Стоит напомнить, что от чипов Tiger Lake ожидают 10-нм технологию производства, но новые архитектуры. По сравнению с Ice Lake у новых процессоров будут повышенные частоты.