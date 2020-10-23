Intel намерена выпустить игровую видеокарту, равную по производительности GeForce RTX 3070

Инсайдер подтвердил, что DG2 будет производиться по 6-нм техпроцессу компанией TSMC. Видеокарта будет базироваться на усовершенствованной архитектуре графических процессоров Gen12 Xe, которые применяются в процессорах Tiger Lake. Модель Intel DG2 получит 512 исполнительных блоков и 4096 потоковых процессоров.

Что касается конфигурация памяти, то видеокарта похвастается 16 ГБ типа GDDR6 и шиной памяти разрядностью 256 бит. В общем, как у AMD Navi 21. Уровень TGP (Total Graphics Power — энергопотребления всей видеокарты) неизвестен, но, скорее всего, он будет в пределах 150-200 Вт.

Intel надеется, что видеокарта DG2 будет быстрее, чем RTX 3070. Модель будет поддерживать трассировку лучей. Ожидается, что она будет стоить $399 -$499.