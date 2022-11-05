Intel: наша цель — стать вторым по величине производителем чипов в мире

Выход на второе место на мировом рынке означает, что Intel придётся обойти Samsung Foundry, которая в 2021 году принесла более 20 миллиардов долларов дохода. По состоянию на первый квартал 2022 года Samsung Foundry контролировала около 16,3% мирового дохода от производства чипов, впрочем, значительно уступая TSMC (53,6%).

Чтобы стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире, Intel придётся сделать многое, в том числе разрабатывать передовые техпроцессы, способные конкурировать с решениями «гигантов».