Intel: наша цель — стать вторым по величине производителем чипов в мире

Intel: наша цель — стать вторым по величине производителем чипов в миреУступая только TSMC
В 2021 году Intel создала своё подразделение Intel Foundry Services — конкурента для Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Цель компании с самого начала была амбициозной, и похоже, что она намерена действовать довольно агрессивно, поскольку к 2030 году планирует стать вторым по величине литейным заводом.
Выход на второе место на мировом рынке означает, что Intel придётся обойти Samsung Foundry, которая в 2021 году принесла более 20 миллиардов долларов дохода. По состоянию на первый квартал 2022 года Samsung Foundry контролировала около 16,3% мирового дохода от производства чипов, впрочем, значительно уступая TSMC (53,6%).
Чтобы стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире, Intel придётся сделать многое, в том числе разрабатывать передовые техпроцессы, способные конкурировать с решениями «гигантов».