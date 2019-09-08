Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров

Представители компании подтвердили, что за последнее время уступили небольшую долю в настольном сегменте и в мобильном. Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров. Речь идёт о переключении внимания компании на производство 10-нм изделий, которое привело к тому, что линий по выпуску 14-нм процессоров перестало хватать для удовлетворения спроса.

Про конкурента — AMD — Intel так и не упомянула. Кроме того, компания сообщила, что будет становится более агрессивной на рынке, после того, как вопрос с дефицитом решится.