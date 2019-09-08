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Компьютеры
Сегодня 19:31

Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров

И это не AMD
В первом полугодии 2019 Intel уступила долю на рынке процессоров своему конкуренту AMD. Последний смог нарастить продажи своих решений и в настольном сегменте, и в мобильном, и в серверном. Intel наконец признала, что теряет позиции, но объяснение этому оказалось не совсем предсказуемым.

Представители компании подтвердили, что за последнее время уступили небольшую долю в настольном сегменте и в мобильном. Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров. Речь идёт о переключении внимания компании на производство 10-нм изделий, которое привело к тому, что линий по выпуску 14-нм процессоров перестало хватать для удовлетворения спроса.

Про конкурента — AMD — Intel так и не упомянула. Кроме того, компания сообщила, что будет становится более агрессивной на рынке, после того, как вопрос с дефицитом решится.

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