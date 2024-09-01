Intel не поверила, что ее процессоры выходят из строя из-за проблем с напряжением

Опубликовано 01 сентября 2024, 08:151 мин.
Intel не поверила, что ее процессоры выходят из строя из-за проблем с напряжениемБольшинство процессоров для ПК безопасны
Intel «развеяла опасения» по поводу нестабильности напряжения на своих процессорах, подтвердив, что чипы для ноутбуков 13-го и 14-го поколения не подвержены такой проблеме. Компания уточнила, что ее мобильные процессоры, включая серию HX, не подвержены проблеме с напряжением, от которой страдают некоторые ПК-модели.
Кроме того, чтобы успокоить пользователей ноутбуков, Intel также уточнила, что многие процессоры для настольных ПК, включая чипы i5 и i3, не относящиеся к серии K, а также процессоры Xeon, не подвержены этой проблеме.
Представитель Intel Томас Ханнафорд подчеркнул, что, хотя проблема Vmin Shift Instability находится в стадии расследования, она не является единственной причиной сбоев, о которых сообщалось ранее. Компания также пообещала, что будущие процессоры, в том числе построенные на готовящихся архитектурах Arrow Lake и Lunar Lake, будут разработаны таким образом, чтобы избежать этой проблемы.