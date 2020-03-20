Intel объединила мощность встроенной в процессор графики с видеокартой

Компания показала новый метод в рамках онлайн-презентации. Технология позволяет передать часть вычислений с дискретной видеокарты на встроенное видеоядро.

В Intel уверили, что новейшая интегрированная графика в их процессорах обеспечивает высокий уровень производительности. А значит может снизить нагрузку на отдельную видеокарту.

Чтобы показать, как работает система, компания продемонстрировала симуляцию частиц, реализованную с помощью новой версии графического интерфейса DirectX 12 Ultimate. Сам симулятор работал на встроенной карте, а дискретная занималась исключительно обработкой графики. Для демонстрации использовали карты Intel HD 530 и AMD Radeon RX 480.

Когда будет доступна готовая версия новой системы, неизвестно.