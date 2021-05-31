Intel объяснила преимущества своих процессоров перед AMD, Qualcomm и Apple
Компания заявила, что на компьютерах под управлением Windows, которые работают на чипах Qualcomm, возникают проблемы с совместимостью. Кроме того, на планшетах Surface с Intel Core i5 производительность в четыре раза выше, чем на моделях с Qualcomm 8cx или SQ2.
Intel
Также Intel сравнила ПК на своих процессорах с компьютерами Mac на фирменном чипе Apple M1. Компания отметила, что устройства на базе Intel имеют полноценный сенсорный экран, поддержку нескольких 4K-дисплеев, сотен игр и практические бесконечного количества других приложений. У компьютеров Mac же есть только сенсорная панель Touch Bar и поддержка ограниченного количества игр и приложений. Intel сделала особый упор на то, что больше половины современных популярных игр не поддерживаются на MacOS.
Intel