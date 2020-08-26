Компьютеры
Вчера 21:20
Intel объявила неделю скидок на игровые ноутбуки и компьютеры
А также на комплектующие и аксессуары
С 28 августа по 6 сентября Intel проведёт ежегодную акцию Intel Gamer Days. Запланированы скидки на игровые ноутбуки и компьютеры.
Интернациональная акция состоится и в России. В сети уже появилась официальная страница распродажи на русском языке. На ней можно будет узнать об интересных предложениях и скидках на покупку игровых устройств от партнёров компании Intel.
Ожидается, что россиянам предложат скидки на ноутбуки, настольные компьютеры, комплектующие и различные аксессуары.
На сайте уже указаны производители и магазины, которые участвуют в акции. Среди них есть Acer, ASUS, Lenovo, MSI, Dell, HP, DEXP, ASRock и др. Полный список можно посмотреть по указанной выше ссылке. Все предложения разблокируются 28 августа.