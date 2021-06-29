Intel объявила скорый выход фирменных игровых видеокарт

В этом месяце мы уже видели несколько тизеров и утечек по Xe-HPG DG2. Топ-менеджер Intel публиковал в Twitter фото, которое подтвердило, что как минимум одна из видеокарт получит 512 блоков EU. Также инсайдеры сообщали, что Intel выпустит модель с 448 блоками EU, которая станет конкурентом NVIDIA RTX 3070 и AMD RX 6700 XT. Конкурировать с RTX 3070 Ti будет модель с 512 EU.

Ещё недавно в бенчмарке появились результаты тестов DG2 с 256 блоками EU. Она набрала столько же, сколько GTX 1050.

Когда именно состоится релиз новых видеокарт, пока неизвестно.