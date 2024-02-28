Intel оптимизировала vPro-ПК: для бизнеса останутся лишь Core Ultra

Опубликовано 28 февраля 2024, 19:30
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Intel оптимизировала vPro-ПК: для бизнеса останутся лишь Core UltraТеперь они возглавляют парад
Intel объявила об обновлении платформы vPro — бизнес-ориентированной версии своих процессоров. В этом анонсе есть несколько ключевых изменений, в том числе переход на Core Ultra в качестве единственной мобильной платформы для vPro.
В отличие от потребительских ноутбуков, где существуют варианты как Core (или Core HX), так и Core Ultra, в сфере бизнес-ноутбуков в 14-м поколении будут использоваться исключительно процессоры Core Ultra. Это решение упрощает платформу vPro, предлагая предприятиям единый выбор для мобильных вычислений, утверждает компания.
В этом обновлении также представлены усовершенствованная технология Intel Threat Detection, новый механизм Intel Silicon Security Engine и увеличение количества отчетов о состоянии ПК.
Intel ожидает появления более 100 мобильных и настольных систем на базе этих процессоров класса vPro.