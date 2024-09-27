Intel отказала Arm в покупке её подразделения по производству микросхем

Arm проявила интерес только к продуктовой группе Intel, которая разрабатывает чипы для ПК, серверов и сетевого оборудования, а не к ее производственным операциям. Несмотря на текущие проблемы Intel, включая планы по сокращению 15 000 рабочих мест и уменьшению дивидендов, подразделение компании по производству микросхем не выставлено на продажу.

В настоящее время Intel разделяет свои производственные и продуктовые подразделения, чтобы привлечь внешних инвесторов. Arm, контрольный пакет акций которой принадлежит SoftBank Group, выходит за рамки разработки чипов для смартфонов, переходя на ПК и серверы, где она уже конкурирует с Intel. Приобретение подразделения Intel по производству чипов укрепило бы позиции Arm на этих рынках.