Intel отказалась от встроенной поддержки DirectX 9 в своих видеокартах

На своём сайте компания заявила, что прекратит поддержку графического API 20-летней давности, но заверила, что «приложения и игры, основанные на DirectX 9, всё ещё могут работать через интерфейс D3D9On12».

То есть, хотя современные графические процессоры Intel не будут иметь специальных драйверов для старых игр, которые работают исключительно на DX9, таких как Unreal Tournament, Star Wars: Knights of the Old Republic и Team Fortress 2, вы всё равно сможете играть в них на более новом оборудовании. Это не означает, что проблем не возникнет, но Microsoft берёт на себя ответственность за оптимизацию игр DirectX 9.