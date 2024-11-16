Intel отложила амбициозный проект завода в Германии

Магдебургу предстояло стать местом самого передового полупроводникового завода Intel, рассчитанного на производство 1,5-нм чипов к 2027 году. Однако теперь запуск перенесен на 2030 год. В 2026 году Intel пересмотрит целесообразность проекта для его соответствия рыночным требованиям.

Несмотря на задержку, Intel сохранил собственность на участок и продолжит программу обучения, чтобы подготовить сотрудников для возможных будущих мест рабочих.

Топ-менеджеры Intel Нага Чандрасекар и Кристоф Шелль недавно подтвердили долгосрочную приверженность сотрудничеству с регионом, подчеркнув «общее видение» поддержки нужд Европы в полупроводниках. Однако выделенные Германией субсидии в размере 10 миллиардов евро заморожены и, возможно, потребуют пересмотра, если проект возобновится.