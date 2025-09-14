Intel перевыпустила старый Core i5 10 400 под видом Core i5 110

Это шестиядерный CPU с 12 потоками, максимальной частотой 4,3 ГГц и кэш-памятью L3 12 МБ. Он использует сокет LGA 1200 и поддерживает только DDR4.

Переименование ещё больше усложняет выбор процессора для обычного пользователя, жалуются эксперты. Intel выпускает множество серий и архитектур (Comet Lake, Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake), и различия между ними по мощности, цене и функциональности могут быть огромными.

Даже опытным специалистам приходится проверять каждый чип по отдельности, чтобы понять его возможности.