Компьютеры
Сегодня 18:08
Intel песней ответила на обвинения в проблемах с первой дискретной видеокартой
Она всё-таки выйдет
Недавно в сети появились слухи о том, что Intel испытывает проблемы со своей первой дискретной видеокартой DG1. Источники рассказывали, что графический ускоритель получается ненамного лучше интегрированных решений, также отмечалось, что продукт может вообще не выйти. Компания решила ответить на эти претензии. И сделала это довольно необычно.
Дискретную видеокарту Intel обвиняли в том, что её производительность всего на 23% превышает встроенные решения из процессоров Tiger Lake, что ставит под сомнение целесообразность продукта. Кроме того, источники высказывались о проблемах с энергопотреблением.
Видеоответ компания опубликовала в Twitter. В песне говорится, что работа над DG1 всё ещё ведётся и что всё будет хорошо.
Perhaps @ChrisPirillo got into the special Graphics stash of eggnog this year … #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/U5s4buFw1o— Intel Graphics (@IntelGraphics) 20 декабря 2019 г.
Журналисты предполагают, что Intel может представить продукт на CES 2020, где AMD должна анонсировать Radeon RX 5600 XT.