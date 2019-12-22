Intel песней ответила на обвинения в проблемах с первой дискретной видеокартой

Дискретную видеокарту Intel обвиняли в том, что её производительность всего на 23% превышает встроенные решения из процессоров Tiger Lake, что ставит под сомнение целесообразность продукта. Кроме того, источники высказывались о проблемах с энергопотреблением.

Видеоответ компания опубликовала в Twitter. В песне говорится, что работа над DG1 всё ещё ведётся и что всё будет хорошо.