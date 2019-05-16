Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах

Об этом рассказали журналисты голландского издания Nieuwe Rotterdamsche Courant. Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости. Сообщается, что компания предложила исследователям $120 тысяч, из которых $40 тысяч позиционировались как награда за помощь в обнаружении уязвимости, а $80 тысяч — как бонус за преуменьшение значимости уязвимости. Исследователи на предложение не согласились.

При этом известно, что при выплате вознаграждения за найденную уязвимость, специалисты должны заключать с Intel соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Исследователи из VU, однако, решили отказаться от денег, чтобы как можно скорее рассказать общественности о найденных уязвимостях.