Intel подтвердила, что её новейшую видеокарту B580 раскупили в кратчайшие сроки

Опубликовано 19 декабря 2024, 12:001 мин.
Intel подтвердила, что её новейшую видеокарту B580 раскупили в кратчайшие срокиКомпания наконец-то одержала победу
Видеокарта Intel Arc B580 была распродана в большинстве розничных магазинов после множества положительных отзывов. Карту, выпущенную по цене 250 долларов, похвалили за то, что она является доступным и производительным вариантом на рынке, где доминируют более дорогие конкуренты, такие как Nvidia RTX 4060 и AMD RX 7600. Рецензенты называли ее «новым чемпионом среди GPU». Intel решила воспользоваться хайпом и подтвердила, что карты раскупили в кратчайшие сроки и уже пообещала скорое пополнение полок.
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Arc B580, хотя и не является лучшим вариантом для каждой игры, во многих случаях превосходит своих конкурентов, особенно для геймеров, играющих в разрешении 1080p. Карта предлагает 12 ГБ видеопамяти, что является щедрым объемом для этой ценовой категории. Intel подтвердила, что работает над пополнением запасов еженедельно, поскольку спрос опережает предложение.