Intel подтвердила, что её новейшую видеокарту B580 раскупили в кратчайшие сроки

Компания наконец-то одержала победу

Видеокарта Intel Arc B580 была распродана в большинстве розничных магазинов после множества положительных отзывов. Карту, выпущенную по цене 250 долларов, похвалили за то, что она является доступным и производительным вариантом на рынке, где доминируют более дорогие конкуренты, такие как Nvidia RTX 4060 и AMD RX 7600. Рецензенты называли ее «новым чемпионом среди GPU». Intel решила воспользоваться хайпом и подтвердила, что карты раскупили в кратчайшие сроки и уже пообещала скорое пополнение полок.