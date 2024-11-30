Intel подтвердила скорый выход видеокарт Battlemage. Раньше карт AMD и NVIDIA

Опубликовано 30 ноября 2024, 00:451 мин.
Intel подтвердила скорый выход видеокарт Battlemage. Раньше карт AMD и NVIDIAМожет это поможет компании
Intel подтвердила, что линейка дискретных графических процессоров нового поколения Battlemage уже не за горами. В недавнем видеоролике Architecture All Access инженер Том Петерсен сообщил: «Battlemage — следующий», подтвердив слухи о возможном запуске в декабре.
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В видеоролике в основном рассказывалось об архитектуре GPU Intel Xe2, которая лежит в основе процессоров Core Ultra 200V под кодовым названием Lunar Lake. Петерсон отметил 25-процентный прирост производительности в играх нового поколения, а в некоторых играх — до 50%. Он также заявил, что Intel имеет 16% преимущество над HX 370 от AMD и значительное 68% преимущество над Snapdragon X Elite от Qualcomm.
Ожидается, что Battlemage, основанный на Xe2, укрепит позиции Intel на рынке GPU. Если Battlemage выйдет в декабре, он сможет опередить видеокарты нового поколения от AMD и NVIDIA, которые ожидаются в начале 2025 года. Дебют серии NVIDIA GeForce RTX 50 на базе Blackwell, скорее всего, состоится на выставке CES 2025.