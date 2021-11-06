Intel показал улучшение графики на видеокартах с 1080p до 4K без потери качества

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Intel показал улучшение графики на видеокартах с 1080p до 4K без потери качестваПродемонстрирована технология Intel XeSS
Intel вовсю готовится к выпуску собственных видеокарт Intel Arc. Компания выпустила ролик, демонстрирующий технологию Intel XeSS. Это технология интеллектуального масштабирования, которая может в два раза увеличить производительность в высоких разрешениях без потери в качестве изображения.
Как пояснила Intel, некоторые студии разработчиков игр получили в свои руки SDK XeSS. Технологию продемонстрировали на игре The Riftbreaker.
Видео показывает, какова разница между стандартной картинкой в 1080p и итоговым результатом в 4K, полученным с помощью XeSS.
Что интересно, XeSS будет работать не только на видеокартах Intel Arc (хотя на них это будет с наилучшей производительностью). Также технология будет доступна на некоторых моделях NVIDIA и AMD.
В целом, XeSS похожа на DLSS. Тут используется нейросеть, которая выстраивает кадр высокого разрешения на базе входного кадра с меньшим количеством пикселей.
Источник: Intel Graphics