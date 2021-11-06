Intel показал улучшение графики на видеокартах с 1080p до 4K без потери качества

Что интересно, XeSS будет работать не только на видеокартах Intel Arc (хотя на них это будет с наилучшей производительностью). Также технология будет доступна на некоторых моделях NVIDIA и AMD.

В целом, XeSS похожа на DLSS. Тут используется нейросеть, которая выстраивает кадр высокого разрешения на базе входного кадра с меньшим количеством пикселей.