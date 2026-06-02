Опубликовано 02 июня 2026, 17:30
Intel показала архитектуру Xe3P для «компьютеров нового поколения»

Но игровых видеокарт, видимо, не будет
На Computex 2026 Intel представила новую графическую архитектуру Xe3P. Она предназначена для «компьютеров следующего поколения».
Intel уже подтвердила, что Xe3P стоит в серверном ускорителе Crescent Island. А появятся ли игровые видеокарты на Xe3P? Прямого ответа от Intel нет.

Судя по формулировкам, под «компьютерами» компания понимает всё: ноутбуки, мини-ПК и обычные ПК. Поэтому Xe3P даже если и появится в ПК, то, скорее всего, как встроенная графика в процессорах (например, Nova Lake). Отдельных игровых карт на этой архитектуре, по слухам, не будет.

Источник:videocardz
Автор:Максим Многословный
