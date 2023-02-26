Intel показала «зелёный ПК» — на 90% перерабатываемый

В экологичной сборке был процессор Alder Lake 12-го поколения. Компания не конкретизировала модель, отметив, что могут использоваться Core i5, i7 или i9. Однако тут вряд ли стоит рассчитывать на флагманское решение из-за скромного стандартного кулера. Программное обеспечение Intel Green Computer Software Control Center динамически определяет текущую рабочую нагрузку пользователя и соответствующим образом регулирует работу ПК, чтобы максимизировать энергоэффективность.

Печатная плата (PCB) сократила общее количество компонентов на 22%, при этом подача энергии стала на 6% более эффективной. Блок питания системы из нитрида галлия примерно на 70% меньше, чем обычный, с одним выходом 12 В и безвентиляторной конструкцией.

Пока неизвестно, когда можно ожидать появления на розничном рынке первых экологически чистых ПК.