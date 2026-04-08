Intel поможет Маску построить завод по производству микросхем

Опубликовано 08 апреля 2026, 19:24
Intel поможет Маску построить завод по производству микросхемВ Техасе
Intel присоединилась к проекту Илона Маска под названием Terafab. Это будет новый завод по производству микросхем в Техаса. Раньше в проекте участвовали только компании Маска — SpaceX и Tesla.
В марте Маск рассказал, что SpaceX и Tesla вместе займутся разработкой микросхем для спутников, беспилотных машин и роботов. Но построить нужный завод — сложно и дорого. Проект оценивали в 20 миллиардов долларов. У SpaceX и Tesla ещё и опыта нет в такой работе. Здесь-то и пригодится Intel.
Что именно она будет делать, пока не уточняется. Но в своём заявлении компания отметила, что поможет выпускать «сверхмощные чипы для развития искусственного интеллекта и роботов».
Ни Intel, ни SpaceX пока не ответили на просьбы журналистов прокомментировать детали.