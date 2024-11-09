Intel пообещала исправить проблемы с производительностью Arrow Lake

В интервью с HotHardware Халлок отметил, что, хотя Arrow Lake оснащён новой архитектурой с плиточной структурой, основная проблема кроется в недостаточной оптимизации, а не в задержках памяти или архитектуре. Были обнаружены редкие комбинации настроек BIOS и ОС, которые приводили к увеличению задержки памяти до 180 нс — значительно выше обычного уровня для платформы (70−80 нс).

Производительность Arrow Lake, зафиксированная независимыми тестировщиками, существенно отличалась от результатов внутренних тестов Intel. Для решения проблемы компания проводит полный аудит и планирует выпустить первые исправления к концу ноября или началу декабря. Эти меры крайне важны, так как флагман Core Ultra 9 285K существенно уступил по производительности даже предшествующему поколению Raptor Lake и процессору AMD Ryzen 7 9800X3D, который в играх опережал чип Intel до 60%, пишут СМИ.