Компьютеры
Опубликовано 09 ноября 2024, 20:20
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Intel пообещала исправить проблемы с производительностью Arrow Lake

К декабрю
Запуск серии Intel Core Ultra 200S столкнулся с серьёзными проблемами: Роберт Халлок, директор по техническому маркетингу Intel, подтвердил, что низкая игровая производительность Arrow Lake вызвана проблемами оптимизации. Которые будут решены… Должны быть решены.
Intel пообещала исправить проблемы с производительностью Arrow Lake
© Ferra

В интервью с HotHardware Халлок отметил, что, хотя Arrow Lake оснащён новой архитектурой с плиточной структурой, основная проблема кроется в недостаточной оптимизации, а не в задержках памяти или архитектуре. Были обнаружены редкие комбинации настроек BIOS и ОС, которые приводили к увеличению задержки памяти до 180 нс — значительно выше обычного уровня для платформы (70−80 нс).

Производительность Arrow Lake, зафиксированная независимыми тестировщиками, существенно отличалась от результатов внутренних тестов Intel. Для решения проблемы компания проводит полный аудит и планирует выпустить первые исправления к концу ноября или началу декабря. Эти меры крайне важны, так как флагман Core Ultra 9 285K существенно уступил по производительности даже предшествующему поколению Raptor Lake и процессору AMD Ryzen 7 9800X3D, который в играх опережал чип Intel до 60%, пишут СМИ.

Источник:TomsHardware
Автор:Максим Многословный
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