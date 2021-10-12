Intel пообещала не ограничивать майнинг на будущих видеокартах

Наибольший интерес, конечно, вызывают GPU для десктопа. Появление нового бренда на рынке может отчасти решить одну из самых больших проблем 2021 года — доступность видеокарт. Представитель Intel обсудил некоторые подробности о будущих Intel Arc в интервью.

Его спросили, будет ли у графических процессоров компании какой-либо алгоритм, который защитил бы их от чрезмерного интереса майнеров. В Intel ответили, что не будут внедрять какой-либо механизм для блокировки майнинга. Речь идёт как об аппаратных способах, так и о программных.

Также в Intel отметили, что не обещают покрыть весь спрос своими видеокартами. Представитель компании резонно добавил, что сейчас ни один производитель не может гарантировать этого.