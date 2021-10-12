Intel пообещала не ограничивать майнинг на будущих видеокартах

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Intel пообещала не ограничивать майнинг на будущих видеокартахОни выйдут в 2022 году
Intel готовит к выходу первое поколение дискретных Intel Arc на архитектуре Xe-HPG. Компания подтвердила, что они дебютируют в 2022 году. Также Intel рассказала журналистам, будет ли ограничивать майнинг на видеокартах.
Наибольший интерес, конечно, вызывают GPU для десктопа. Появление нового бренда на рынке может отчасти решить одну из самых больших проблем 2021 года — доступность видеокарт. Представитель Intel обсудил некоторые подробности о будущих Intel Arc в интервью.
Его спросили, будет ли у графических процессоров компании какой-либо алгоритм, который защитил бы их от чрезмерного интереса майнеров. В Intel ответили, что не будут внедрять какой-либо механизм для блокировки майнинга. Речь идёт как об аппаратных способах, так и о программных.
Также в Intel отметили, что не обещают покрыть весь спрос своими видеокартами. Представитель компании резонно добавил, что сейчас ни один производитель не может гарантировать этого.