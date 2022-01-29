Компьютеры
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Intel пообещала решить кризис своими видеокартами

Будет выпускать миллионы графических процессоров в год
Старший вице-президент и главный архитектор Intel Раджа Кодури ответил на открытое письмо PC Gamer с просьбой найти решение продолжающейся проблемы с ценами на видеокарты.
Intel пообещала решить кризис своими видеокартами

Сейчас на рынке GPU наблюдается настоящий кризис. Нехватка компонентов, рост стоимости криптовалюты и удалённая работа, — всё это способствовало дефициту видеокарт в последние годы. Сейчас видеокарты, если и доступны, то по абсурдным ценам.

При этом будущий третий игрок на рынке графических процессоров Intel подозрительно молчит о своих дискретных видеокартах Arc. Компания не предоставила никакой новой информации на CES 2022. Когда именно появятся в продаже новые модели, пока неясно.

Однако планы у Intel большие. Раджа Кодури заявил, что компания будет ежегодно поставлять миллионы графических процессоров Arc геймерам. Это должно оказать положительное влияние на рынок и отчасти решить кризис.

Источник: Videocardz
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