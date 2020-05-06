Intel пообещала совместимость будущих материнских плат с процессорами на несколько поколений вперёд

Речь идёт о сокете LGA1700, который дебютирует вместе с 12 поколением настольных процессоров Alder Lake-S. Это будет первый сокет более чем за десять лет, поддерживающий работу более чем с двумя поколениями CPU.

Например, для актуальной LGA1200 реализована совместимость только с двумя семействами процессоров: Comet Lake-S и Rocket Lake-S. А вот от LGA1700 можно ждать поддержки трёх поколений. Благодаря этому материнские платы с таким сокетом станут более «долгоиграющими».

Напомним, процессоры Alder Lake-S, выход которых ожидается в 2021-2022 года, будут производиться по 10-нм техпроцессу. По крайней мере это следует из имеющейся на данный момент информации.