Intel посмеялась над фанатами Apple

По задумке, фанаты Apple пришли в конференц-зал Intel, послушать кое-что о компьютерах на основе чипов компании. Эти люди якобы и слышать ничего не хотят о других производителях, кроме как об Apple. Одна из девушек говорит: «I am an Apple girl».

Далее представитель Intel показывает фанатам конкурента «чудеса», которые можно встретить на ПК Intel. Это и возможности для кастомизации системы, и апгрейд «железа», и доступность большого количества игр, и возможность трансформации в планшет. Все эти обыденные вещи так удивляют фанатов Apple, что всё становится похоже на пародию.

Пользователям YouTube ролик не понравился. У него — 1,1 тысячи дизлайков и всего 615 лайков.