Intel представила 11-е поколение процессоров для домашних компьютеров

Топовой моделью семейства стал восьмиядерный и 16-поточный процессор Core i9-11900K. Его максимальная частота достигает 5,3 ГГц. Есть поддержка памяти DDR4 на частоте 3200 МГц, 20 линий PCIe 4.0 и обратная совместимость с чипсетами Intel 400-й серии. Стоит отметить, что флагман нового поколения был несколько «ухудшен» по сравнению с прошлогодним Core i9-10900K, который предлагал 10 ядер.

Дело в том, что Intel наконец выпустила новую архитектуру Cypress Cove, которая заменяет Skylake. Впрочем, Cypress Cove нельзя назвать полностью новой микроархитектурой: она применяет технологии Willow Cove. Из-за особенностей техпроцесса Intel пришлось ограничить количество ядер в новых процессорах. Однако компания обещает, что новые чипы будут обеспечивать 19-процентный прирост в количестве исполняемых инструкций за такт (IPC) по сравнению с предыдущим поколением. Ещё гарантируется рост производительности интегрированной графики Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics до 50%.

Intel продемонстрировала результаты Core i9-11900K в бенчмарке. Процессор выдал на 8-14% лучшую производительность, чем прошлогодний Core i9-10900K. Также компания заявила, что её флагманский процессор превосходит AMD Ryzen 9 5900X.

В табличке ниже можно увидеть всю линейку новых процессоров. Они доступны уже с сегодняшнего дня.