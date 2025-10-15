Компьютеры
Опубликовано 15 октября 2025, 14:11
1 мин.

Intel представила Crescent Island — энергоэффективный GPU для ИИ с 160 ГБ памяти

Памяти много, но будут ли компании их покупать
Intel официально представила новый графический процессор для дата-центров под кодовым названием Crescent Island. Это устройство создано специально для работы с ИИ, требующим инференса — быстрого выполнения обученных моделей, без доп. обучения. Главной особенностью новинки стало наличие 160 ГБ быстрой памяти LPDDR5X.
© Ferra.ru

Такой объём памяти, пишут в компании, позволит GPU обрабатывать большие массивы данных и сложные ИИ-модели с меньшими задержками.

Crescent Island основан на архитектуре Xe3P — улучшенной версии технологий, используемых в процессорах серии Core Ultra 300 для ноутбуков и настольных ПК. GPU рассчитан на низкое энергопотребление и эффективное охлаждение.

Intel пока не раскрывает точные характеристики производительности, но отмечает, что устройство поддерживает широкий спектр форматов данных, применяемых в ИИ и облачных вычислениях.

Первые образцы Crescent Island планируется начать поставлять во второй половине 2026 года.