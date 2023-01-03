Intel представила экономичные процессоры 13-го поколения для настольных компьютеров

Новые процессоры для настольных ПК получили TDP ниже 125 Вт. Intel подтвердила, что десять 65-ваттных моделей и шесть 35-ваттных добавляются к существующей линейке 13-го поколения.

Среди новинок модели с количеством ядер от четырёх до 24. У них будет до восьми производительных ядер и до 16 энергоэффективных. Новые процессоры Core i7/i9 будут совместимы с памятью DDR5-5600 и DDR4-3200. Оставшаяся часть серии будет поддерживать DDR5-4800 и DDR4-3200.