Intel представила концепт модульного ПК на выставке CES 2025

Во время демонстрации журналист Шон Холлистер обнаружил, что модуль легко отсоединяется от тяжелого металлического портативного устройства. Над ним, на подходящем ноутбуке, находился аналогичный слот для модуля, который представитель Intel Колин Хелмс подтвердил как часть модульной системы.

Модульный ноутбук также имеет множество «концептуальных наворотов», как выразился автор The Verge, их так много, что сотрудники Intel на выставке «еще даже не успели их все проработать».

Так, ноутбук имеет моторизованный шарнир — вы можете сказать ему открыть и закрыть собственную крышку. Он также предлагает отслеживание глаз, которое позволяет вам переключаться между окнами многозадачности, просто глядя туда, где вы хотите, чтобы они были. По-видимому, он также «поставляется с мышкой, встроенной в кольцо».

Однако эти функции всё ещё на стадии концепта, и мало кто верит, что устройство появится на рынке.