Компьютеры
Опубликовано 12 января 2025, 00:45
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Intel представила концепт модульного ПК на выставке CES 2025

Вряд ли это поможет компании
На выставке CES 2025 компания Intel представила новый концепт модульного ПК в рамках собственной витрины. Quanta AI8A, разработанный компанией ODM Quanta, оснащен модулем «Detachable AI Core», содержащим все основные компоненты ПК. Этот модуль может быть вставлен в различные устройства, включая ноутбуки и портативные ПК.
Intel представила концепт модульного ПК на выставке CES 2025
© Sean Hollister/ The Verge

Во время демонстрации журналист Шон Холлистер обнаружил, что модуль легко отсоединяется от тяжелого металлического портативного устройства. Над ним, на подходящем ноутбуке, находился аналогичный слот для модуля, который представитель Intel Колин Хелмс подтвердил как часть модульной системы.

Модульный ноутбук также имеет множество «концептуальных наворотов», как выразился автор The Verge, их так много, что сотрудники Intel на выставке «еще даже не успели их все проработать».

Так, ноутбук имеет моторизованный шарнир — вы можете сказать ему открыть и закрыть собственную крышку. Он также предлагает отслеживание глаз, которое позволяет вам переключаться между окнами многозадачности, просто глядя туда, где вы хотите, чтобы они были. По-видимому, он также «поставляется с мышкой, встроенной в кольцо».

Однако эти функции всё ещё на стадии концепта, и мало кто верит, что устройство появится на рынке.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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