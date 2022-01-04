Intel представила процессоры не для компьютеров

Эти процессоры предназначены для развития Интернета вещей (IoT). Они могут использоваться в оборудовании для торговли, здравоохранения и производства. Процессоры могут обеспечить быстрые вычисления, поддержку 4K и 8K экранов и т.д.

Процессоры серии Alder Lake S для IoT в 1,36 раза быстрее в однопоточной производительности, в 1,35 раза быстрее в многопоточной производительности и в 1,94 раза быстрее в графической производительности по сравнению с моделями 10-го поколения. Новые процессоры предлагаются в вариантах с количество ядер до 16 (производительные + энергоэффективные), с TDP от 35 Вт до 65 Вт.

Что касается серии Alder Lake H, то её представители в 1,04 раза быстрее в однопоточных задачах, в 1,18 раза — в многопоточных, в 2,29 раза — в графике по сравнению с моделями 11-го поколения. В линейке Alder Lake H есть процессоры с 14 ядрами и 20 потоками. TDP находится в диапазоне от 35 Вт до 45 Вт. Также выйдут модели серий U и P с TDP от 15 Вт до 28 Вт. Процессоры можно применять для задач робототехники, в умных домах и городах.

Процессоры Alder Lake S станут доступны уже в январе 2022 года, а Alder Lake H — в апреле 2022 года.