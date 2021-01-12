Intel представила новые процессоры для ноутбуков и компьютеров

Процессоры Intel Core серии H предназначены для игровых ноутбуков толщиной до 16 миллиметров. Флагман линейки — четырёхъядерный Intel Core i7 Special Edition с частотой до 5 ГГц в режиме Turbo. Процессоры оснащены новым интерфейсом PCIE 4-го поколения.

Сообщается, что в первой половине 2021 года партнёры Intel выпустят более 40 моделей ноутбуков с новыми процессорами. Компания также анонсировала мощнейший восьмиядерный чип, который обеспечивает производительность уровня настольных ПК. Его поставки начнутся в конце первого квартала 2021.

Что касается настольных процессоров Rocket Lake-S, то они могут выполнять на 19% больше инструкций за такт (IPC), чем предыдущее поколение. Флагманская модель серии — Intel Core i9-11900K. Семейство чипов тоже выйдет в первом квартале 2021 года.