Intel представила первый чип компании с использованием технологического узла 18A

Intel представила первый чип компании с использованием технологического узла 18AЭто должно ей помочь
Генеральный директор Пэт Гелсингер подчеркнул значимость этого узла, заявив, что «поставил всю компанию» на успех. Своевременное массовое производство Clearwater Forest необходимо не только для восстановления репутации Intel, но и для укрепления ее литейного производства, которое имеет решающее значение для генерирования денежного потока в условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как AMD и Nvidia, пишут аналитики.
Как ожидается, Clearwater Forest появится на рынке в следующем году. Одновременно с этим Intel показала свои новые чипы Xeon 6 Granite Rapids, которые впервые с 2017 года сравнялись с AMD по количеству ядер в сегменте центров обработки данных. Однако базовая технология все еще отстает от грядущих процессоров AMD EPYC Turin, построенных по передовой 3-нм технологии TSMC.