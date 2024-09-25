Компьютеры
Опубликовано 25 сентября 2024, 20:06
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Intel представила первый чип компании с использованием технологического узла 18A

Это должно ей помочь
Intel представила семейство чипов Clearwater Forest Xeon — важнейший компонент своей амбициозной стратегии, ознаменовав тем самым свое первое крупносерийное производство с использованием технологического узла Intel 18A. Поможет ли это компании — покажет время.
Intel представила первый чип компании с использованием технологического узла 18A
© Tom's Hardware

Генеральный директор Пэт Гелсингер подчеркнул значимость этого узла, заявив, что «поставил всю компанию» на успех. Своевременное массовое производство Clearwater Forest необходимо не только для восстановления репутации Intel, но и для укрепления ее литейного производства, которое имеет решающее значение для генерирования денежного потока в условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как AMD и Nvidia, пишут аналитики.

Как ожидается, Clearwater Forest появится на рынке в следующем году. Одновременно с этим Intel показала свои новые чипы Xeon 6 Granite Rapids, которые впервые с 2017 года сравнялись с AMD по количеству ядер в сегменте центров обработки данных. Однако базовая технология все еще отстает от грядущих процессоров AMD EPYC Turin, построенных по передовой 3-нм технологии TSMC.

Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
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