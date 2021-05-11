Intel представила процессоры для игровых ноутбуков 2021 года
Intel позиционирует новые процессоры как высокопроизводительные решения для ультрапортативных ноутбуков. С этими моделями, например, будет возможен гейминг в 4K. В 1080p компания обещает 70+ fps.
Процессоры поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 (20 линий) для работы с последней дискретной графикой и быстрейшими накопителями. Есть тут и Thunderbolt 4, и Wi-Fi 6/6E. Модели построены на новой микроархитектуре Willow Cove. Intel говорит о 19-процентном приросте в мультипоточной производительности по сравнению с предыдущим поколением. Что касается однопоточной производительности, то тут компания заявляет, что новые Tiger Lake H — самые быстрые в мобильном сегменте.
Микроархитектура Willow Cove, кстати, опирается 10-нм техпроцесс SuperFin. Графика тут представлена архитектурой Intel Xe.
Intel
Intel также сравнила новинки с конкурентами. В частности, модель Core i9-11980HK сравнивалась по игровой производительности с AMD Ryzen 9 5900HX. Компания утверждает, что её процессор лучше в среднем на 20%.
Вся линейка Tiger Lake H состоит из пяти моделей. Это:
- Core i9-11980HK — 8 ядер, 16 потоков, 3,3 ГГц с TDP 65 Вт, до 5 ГГц в Turbo, полностью разблокирован;
- Core i9-11900H — 8 ядер, 16 потоков, 2,1 ГГц с TDP 35 Вт, до 4,9 ГГц в Turbo;
- Core i7-11800H — 8 ядер, 16 потоков, 1,9 ГГц с TDP 35 Вт, до 4,6 ГГц в Turbo;
- Core i5-11400H — 6 ядер, 12 потоков, 2,2 ГГц с TDP 35 Вт, до 4,5 ГГц в Turbo;
- Core i5-11260H — 6 ядер, 12 потоков, 2,1 ГГц с TDP 35 Вт, до 4,4 ГГц в Turbo.