Intel представила процессоры для игровых ноутбуков 2021 года

Intel позиционирует новые процессоры как высокопроизводительные решения для ультрапортативных ноутбуков. С этими моделями, например, будет возможен гейминг в 4K. В 1080p компания обещает 70+ fps.

Процессоры поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 (20 линий) для работы с последней дискретной графикой и быстрейшими накопителями. Есть тут и Thunderbolt 4, и Wi-Fi 6/6E. Модели построены на новой микроархитектуре Willow Cove. Intel говорит о 19-процентном приросте в мультипоточной производительности по сравнению с предыдущим поколением. Что касается однопоточной производительности, то тут компания заявляет, что новые Tiger Lake H — самые быстрые в мобильном сегменте.

Микроархитектура Willow Cove, кстати, опирается 10-нм техпроцесс SuperFin. Графика тут представлена архитектурой Intel Xe.