Intel представила самые мощные игровые процессоры для настольных компьютеров

Intel рассказала, что пандемия была для компании, скорее, толчком к созданию по-настоящему эффективных процессоров. Таковыми стали модели Alder Lake. Флагманский Core i9-12900K компания называет лучшим в мире игровым процессором. Кроме игровых расширились и возможности для создания контента, а также оверклокинга. Причин тому несколько.

Первая — гибридная архитектура новых процессоров. По сути в новых чипах на одном кристалле размещены сразу две новых микроархитектуры. Это P-ядра (производительные) и E-ядра (энергоэффективные). Такая компоновка приносит улучшения в однопоточный и многопоточный режимы работы. P-ядра повышают игровую и рабочую производительность, E-ядра масштабируют производительность многопоточных рабочих нагрузок. В среднем Intel обещает прирост общей производительности на 19%.

Вторая причина — технология Thread Director. Она позволяет оптимизировать производительность гибридной архитектуры на уровне операционной системы Windows 11. ОС размещает нужный поток в нужном ядре в нужное время.

Кроме того, в Alder Lake используется до 30 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache (L3) и 14 МБ кэша L2. Это снижает задержку в играх и обеспечивает плавный фреймрейт. Конечно, процессоры поддерживают память DDR5. При этом оверклокингу поддаётся и она, и DDR4, и E-ядра. Есть поддержка PCI Express 5.0 — до 16 линий. Благодаря этому достигается двукратный прирост пропускной способности ввода-вывода по сравнению с PCIe 4.0. Имеются и четыре дополнительные линии PCIe 4.0