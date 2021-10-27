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Intel представила самые мощные игровые процессоры для настольных компьютеров

Встречайте Alder Lake
Intel наконец представила свои новые процессоры 12-го поколения Alder Lake. Пока компания раскрыла только настольные версии — шесть моделей с отличными возможностями для разгона.
Intel представила самые мощные игровые процессоры для настольных компьютеров

Intel рассказала, что пандемия была для компании, скорее, толчком к созданию по-настоящему эффективных процессоров. Таковыми стали модели Alder Lake. Флагманский Core i9-12900K компания называет лучшим в мире игровым процессором. Кроме игровых расширились и возможности для создания контента, а также оверклокинга. Причин тому несколько.

Первая — гибридная архитектура новых процессоров. По сути в новых чипах на одном кристалле размещены сразу две новых микроархитектуры. Это P-ядра (производительные) и E-ядра (энергоэффективные). Такая компоновка приносит улучшения в однопоточный и многопоточный режимы работы. P-ядра повышают игровую и рабочую производительность, E-ядра масштабируют производительность многопоточных рабочих нагрузок. В среднем Intel обещает прирост общей производительности на 19%.

Вторая причина — технология Thread Director. Она позволяет оптимизировать производительность гибридной архитектуры на уровне операционной системы Windows 11. ОС размещает нужный поток в нужном ядре в нужное время.

Кроме того, в Alder Lake используется до 30 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache (L3) и 14 МБ кэша L2. Это снижает задержку в играх и обеспечивает плавный фреймрейт. Конечно, процессоры поддерживают память DDR5. При этом оверклокингу поддаётся и она, и DDR4, и E-ядра. Есть поддержка PCI Express 5.0 — до 16 линий. Благодаря этому достигается двукратный прирост пропускной способности ввода-вывода по сравнению с PCIe 4.0. Имеются и четыре дополнительные линии PCIe 4.0

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Как соотносится игровая производительность Intel Core i9-12900K с предшественником 11900K

Что касается игровой производительности, то Intel обещает для Core i9-12900K прирост в fps до 28% (в Hitman 3, в частности) по сравнению с моделью Core i9-11900K. В рабочих программах, например в Adobe After Effects прирост по сравнению с предыдущим поколением составил 100%!

Возможности разгона обеспечивает Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Начиная с Core i9-12900K, XTU позволит совершать разгон в один клик с помощью Intel Speed Optimizer. Для работы с памятью DDR5 Intel даёт доступ к технологии Intel Extreme Memory Profile (XMP) версии 3.0.

Всего в новой настольной линейке будет шесть моделей. Все разблокированы для разгона:

Процессоры Intel Core 12-го поколения для настольных ПК поступят в розничную продажу с 4 ноября. Стоимость моделей находится в диапазоне от $264 до $589.

Наименование процессораПроцессорные ядра (P+E)Вычислительные потокиОбъем кэш-памяти Intel® Smart Cache (L3)Объем кэш-памяти L2Частота процессора в режиме TurboБазовая частота процессораРазблокированный множительПроцессорная графикаОбщее число линий PCIeМаксимальная скорость памятиЧисло каналов памятиМаксимальная емкость памятиБазовая мощность процессора (Вт)Максимальная мощность в режиме Turbo (Вт)
Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 Максимальная частота (ГГц)Максимальная частота P-ядра в режиме Turbo (ГГц)Максимальная частота E-ядра в режиме Turbo (ГГц)Базовая частота P-ядра (ГГц)Базовая частота E-ядра (ГГц)
i9-12900K16 (8P + 8E)2430MB14MBUp to 5.2Up to 5.1Up to 3.93.22.4Intel® UHD Graphics 77020DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125241
i9-12900KF16 (8P + 8E)2430MB14MBUp to 5.2Up to 5.1Up to 3.93.22.4n/a20DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125241
i7-12700K12 (8P + 4E)2025MB12MBUp to 5.0Up to 4.9Up to 3.83.62.7Intel® UHD Graphics 77020DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125190
i7-12700KF12 (8P + 4E)2025MB12MBUp to 5.0Up to 4.9Up to 3.83.62.7n/a20DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125190
i5-12600K10 (6P + 4E)1620MB9.5MBn/aUp to 4.9Up to 3.63.72.8Intel® UHD Graphics 77020DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125150
i5-12600KF10 (6P + 4E)1620MB9.5MBn/aUp to 4.9Up to 3.63.72.8n/a20DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s2128GB125150