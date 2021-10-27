Intel представила самые мощные игровые процессоры для настольных компьютеров

Intel представила самые мощные игровые процессоры для настольных компьютеровВстречайте Alder Lake
Intel рассказала, что пандемия была для компании, скорее, толчком к созданию по-настоящему эффективных процессоров. Таковыми стали модели Alder Lake. Флагманский Core i9-12900K компания называет лучшим в мире игровым процессором. Кроме игровых расширились и возможности для создания контента, а также оверклокинга. Причин тому несколько.
Первая — гибридная архитектура новых процессоров. По сути в новых чипах на одном кристалле размещены сразу две новых микроархитектуры. Это P-ядра (производительные) и E-ядра (энергоэффективные). Такая компоновка приносит улучшения в однопоточный и многопоточный режимы работы. P-ядра повышают игровую и рабочую производительность, E-ядра масштабируют производительность многопоточных рабочих нагрузок. В среднем Intel обещает прирост общей производительности на 19%.
Вторая причина — технология Thread Director. Она позволяет оптимизировать производительность гибридной архитектуры на уровне операционной системы Windows 11. ОС размещает нужный поток в нужном ядре в нужное время.
Кроме того, в Alder Lake используется до 30 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache (L3) и 14 МБ кэша L2. Это снижает задержку в играх и обеспечивает плавный фреймрейт. Конечно, процессоры поддерживают память DDR5. При этом оверклокингу поддаётся и она, и DDR4, и E-ядра. Есть поддержка PCI Express 5.0 — до 16 линий. Благодаря этому достигается двукратный прирост пропускной способности ввода-вывода по сравнению с PCIe 4.0. Имеются и четыре дополнительные линии PCIe 4.0
Что касается игровой производительности, то Intel обещает для Core i9-12900K прирост в fps до 28% (в Hitman 3, в частности) по сравнению с моделью Core i9-11900K. В рабочих программах, например в Adobe After Effects прирост по сравнению с предыдущим поколением составил 100%!
Возможности разгона обеспечивает Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Начиная с Core i9-12900K, XTU позволит совершать разгон в один клик с помощью Intel Speed Optimizer. Для работы с памятью DDR5 Intel даёт доступ к технологии Intel Extreme Memory Profile (XMP) версии 3.0.
Всего в новой настольной линейке будет шесть моделей. Все разблокированы для разгона:
Процессоры Intel Core 12-го поколения для настольных ПК поступят в розничную продажу с 4 ноября. Стоимость моделей находится в диапазоне от $264 до $589.
|Наименование процессора
|Процессорные ядра (P+E)
|Вычислительные потоки
|Объем кэш-памяти Intel® Smart Cache (L3)
|Объем кэш-памяти L2
|Частота процессора в режиме Turbo
|Базовая частота процессора
|Разблокированный множитель
|Процессорная графика
|Общее число линий PCIe
|Максимальная скорость памяти
|Число каналов памяти
|Максимальная емкость памяти
|Базовая мощность процессора (Вт)
|Максимальная мощность в режиме Turbo (Вт)
|Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 Максимальная частота (ГГц)
|Максимальная частота P-ядра в режиме Turbo (ГГц)
|Максимальная частота E-ядра в режиме Turbo (ГГц)
|Базовая частота P-ядра (ГГц)
|Базовая частота E-ядра (ГГц)
|i9-12900K
|16 (8P + 8E)
|24
|30MB
|14MB
|Up to 5.2
|Up to 5.1
|Up to 3.9
|3.2
|2.4
|
|Intel® UHD Graphics 770
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|241
|i9-12900KF
|16 (8P + 8E)
|24
|30MB
|14MB
|Up to 5.2
|Up to 5.1
|Up to 3.9
|3.2
|2.4
|
|n/a
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|241
|i7-12700K
|12 (8P + 4E)
|20
|25MB
|12MB
|Up to 5.0
|Up to 4.9
|Up to 3.8
|3.6
|2.7
|
|Intel® UHD Graphics 770
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|190
|i7-12700KF
|12 (8P + 4E)
|20
|25MB
|12MB
|Up to 5.0
|Up to 4.9
|Up to 3.8
|3.6
|2.7
|
|n/a
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|190
|i5-12600K
|10 (6P + 4E)
|16
|20MB
|9.5MB
|n/a
|Up to 4.9
|Up to 3.6
|3.7
|2.8
|
|Intel® UHD Graphics 770
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|150
|i5-12600KF
|10 (6P + 4E)
|16
|20MB
|9.5MB
|n/a
|Up to 4.9
|Up to 3.6
|3.7
|2.8
|
|n/a
|20
|DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s
|2
|128GB
|125
|150