Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире»

Речь идёт о модели Core i9-10900K. Она предлагает 10 ядер, 20 потоков, TDP на уровне 125 Вт, частоту до 5,3 ГГц.

Впрочем, невзирая на все громкие заявления Intel, стоит отметить, что новые процессоры до сих пор основаны на 14-нм архитектуре, которая используется с 2015 года. Но надо сказать, что 10-е поколение всё же лучше, чем 9-е. Так топовая модель того поколения — i9-9900K — имела восемь ядер, 16 потоков, базовые частоты в 3,5 ГГц и разогнанные в 5,0 ГГц.

Новый процессор Core i9-10900K оценён в $488. Также были представлены ещё два разблокированных чипа: Core-i7 10700K (восемь ядер) за $374 и Core i6-10600K (шесть ядер) за $262.

Помимо мощных моделей с TDP 125 Вт также были анонсированы чипы с 65 Вт и 35 Вт (последние имеют приставку T).